Isparta Nüfus müdürlüğünde pasaport ve ehliyet yoğunluğu

Türkiye genelinde pasaport, ve sürücü belgelerinin nüfus müdürlükleri aracılığıyla verileceğinin açıklandığı ilk günde, Isparta’da genel sistem sorunları nedeniyle kuruma giden vatandaşlar işlem yaptıramadı. Öğleden sonra düzelen genel sistem sonrasında yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde kurumlardaki iş yükünü azaltmak amacıyla pasaport, ve sürücü belgeleri işlemlerinin bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde verileceği açıklamasının ardından Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde pasaport, kimlik ve sürücü belgesi işlemlerini yaptırmak için sıraya giren vatandaşlar, sistemedeki yoğunluktan yaşanan problem sebebiyle işlem yaptıramadı.

Sabah saatlerinde Isparta Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde yalnızca 2 vatandaşın parmak izi işlemleri yapılabilirken, sonraki vatandaşlar sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle geri gönderildi. Kentte sabahın erken saatlerinde yaşanan yoğunluğun sistemdeki sıkıntının giderilmesinin ardından öğleden sonra normale döndüğü öğrenildi.