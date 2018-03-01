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IESOB, Afrin’deki Mehmetçiğe destek konvoyu düzenleyecek

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Ahmet Tural, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerlere destek için ‘Mehmetçiğe destek konvoyu’ düzenleyeceklerini söyledi.IESOB Ahmet Tural, Türk Silahlı...

IESOB, Afrin’deki Mehmetçiğe destek konvoyu düzenleyecek

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Ahmet Tural, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerlere destek için ‘Mehmetçiğe destek konvoyu’ düzenleyeceklerini söyledi.IESOB Ahmet Tural, Türk Silahlı...

01 Mart 2018 Perşembe 16:09
IESOB, Afrin’deki Mehmetçiğe destek konvoyu düzenleyecek

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Ahmet Tural, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerlere destek için ‘Mehmetçiğe destek konvoyu’ düzenleyeceklerini söyledi.

IESOB Ahmet Tural, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe destek konvoyu düzenleyeceklerini açıkladı. Isparta Esnaf Odaları Birliği binasında, bağlı oda başkanlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyen Ahmet Tural, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı adı altında Afrin’e yaptıkları operasyonun bugün 41’inci günündeyiz. Anlamlı bir gündeyiz. Buradan 41 kere maşallah diyerek Mehmetçiğimize yüce rabbimden azim, güç, sağlık ve sevdiklerine sağ salim dönebilmelerini temenni ediyorum. Bugüne kadar 33 Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz Afrin operasyonunda şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Türk halkı olarak dualarımızla onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

SDÜ’den başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son bulacak

Isparta’daki odaya bağlı tüm esnaflar tarafından düzenlenecek olan destek konvoyu ile ilgili bilgi veren Başkan Tural, “Isparta Esnaf Odalarına bağlı bütün esnaf teşkilatları olarak 3 Mart Cumartesi Mehmetçiğe destek konvoyu düzenleyeceğiz. Taksicisinden, kamyoncusuna, minibüsçüsünden, otobüsçüsüne kadar bütün esnaf teşkilatları ve esnaf arkadaşlarımız araçları ile Süleyman Demirel Üniversitesinin önünde buluşacağız ve buradan hareketle 15 Temmuz Demokrasi Meydanına, yani vilayet önünde hareket edeceğiz. Burada bir basın açıklama yapacağız ve akabinde Kızılay’ın oluşturduğu çadırlarda Mehmetçik için kan bağışında bulunacağız. Bu etkinliğimize esnaf arkadaşların dışında vatandaşlarımızda iştirak edebilirler. Esnaf odaları olarak bütün araç sahiplerine Türk bayrağı vereceğiz ve büyük bir konvoyla şehre girerek Afrin’de mücadele eden Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz” diye konuştu.

“Bu varoluş mücadelesinde alınan her kararın arkasında olduğumuz haykırmak üzere toplanacağız”

Tural, “Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak sınır ötesi hareket kararı alan hükümetimize ve harekatı başarı ile gerçekleştirmekte olan kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte olduğumuzu, esnaf ve sanatkar teşkilatlarının hükümetimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğunu, dosta düşmana duyurmak ve bu varoluş mücadelesinde alınan her kararın arkasında olduğumuz haykırmak üzere 3 Mart 2018 tarihinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yani vilayet önünde toplanacağız. Araç konvoyumuz saat 14.00’da Süleyman Demirel Üniversitesinden hareket ederek, saat 14.45 civarında Vilayet önünde olacaktır.”
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