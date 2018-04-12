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Eğirdir’de ’Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak Öğreniyoruz’ projesi

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde ’Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak Öğreniyoruz’ projesi kapsamında teknoloji bağımlılığına karşı etkinlikler düzenlendi.Eğirdir’de hayata geçirilen çocuklar ve ailelerin, unutulmaya yüz tutmuş olan...

Eğirdir’de ’Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak Öğreniyoruz’ projesi

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde ’Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak Öğreniyoruz’ projesi kapsamında teknoloji bağımlılığına karşı etkinlikler düzenlendi.Eğirdir’de hayata geçirilen çocuklar ve ailelerin, unutulmaya yüz tutmuş olan...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:27
Eğirdir’de ’Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak Öğreniyoruz’ projesi

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde ’Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak Öğreniyoruz’ projesi kapsamında teknoloji bağımlılığına karşı etkinlikler düzenlendi.

Eğirdir’de hayata geçirilen çocuklar ve ailelerin, unutulmaya yüz tutmuş olan çocuk oyunlarını oynamak yerine telefon, tablet, bilgisayarla vakit geçirmelerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ’Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak Öğreniyoruz’ projesi kapsamında teknoloji bağımlılığına karşı etkinlikler düzenlendi. Proje kapsamında ayrıca, 14 Nisan Cumartesi günü Eğirdir Dağ Komando Okulu destekleri ile ilçedeki Yazla Mahallesinde bulunan Komando Okulu’na ait dağcılık eğitim alanında işin ehilleri tarafından çocuklara dağcılık sporu tanıtılacak.

Aynı proje çerçevesinde, 15 Nisan Pazar günü Eğirdir Rüya Park’ta Oriantring (Koşarak Hedef Bulma) yarışmasında dereceye girenlerin ödüllendirileceği belirtildi.

Uçurtma Şenliği ve Çocuk Oyunları etkinliğinin de gerçekleştirileceği projede, 29 Nisan Pazar günü saat 14.00’te ise Sorkuncak Köyü’nde tüm vatandaşların katılımının sağlanacağı genel etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.
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