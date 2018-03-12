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Eğirdir’de İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri çerçevesinde Eğirdir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir,resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye...

Eğirdir’de İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri çerçevesinde Eğirdir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir,resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye...

12 Mart 2018 Pazartesi 13:53
Eğirdir’de İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri çerçevesinde Eğirdir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir,resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Eğirdir’de ilkokullar arası ‘İstiklal Marşının Anımsattıkları ve hissettirdiği Duygular’ konulu resim yarışmasında birinci olan Sorkuncak İlkokulu öğrencisi Defne Özkaraoğlu’na ödülünü İlçe Hakimi Cihat Ateş, ortaokullar arasıarası ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ruhu’ isimli Şiir Yarışmasında birinci olan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sevde Aydemir’e ve liseler arası ‘Bir Dava Adamı Mehmet Akif’ konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi İrem Gönül’e ödüllerini Kaymakam Abdullah Akdaş takdim etti.

İlkokullar arası resim yarışmasında ikinci olan Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu öğrencisi Mine Ertan’a, ortaokullar arası şiir yarışmasında ikinci olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Nevhibe Kayan’a ve kompozisyon yarışmasında ikinci olan Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi Öğrencisi Berra Nur Çubuk’a ödüllerini Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir takdim etti.

İlkokullar arası resim yarışmasında üçüncü olan Atatürk İlkokulu öğrencisi Emsal Kılınç’a, ortaokullar arası şiir yarışmasında üçüncü olan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Arif Yasin Yaman’a ve kompozisyon yarışmasında üçüncü olan Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi öğrencisi Kadir Ertürür’e ödüllerini Belediye Başkanı Ömer Şengöl takdim verdi.
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