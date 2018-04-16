Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110596
ALTIN
178.276
DOLAR
4.1084
STERLİN
5.8843
EURO
5.0868

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak İlkokulu’nda “Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi” hayatı geçirildi.Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Projesine Eğirdir’deki İlk...

Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak İlkokulu’nda “Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi” hayatı geçirildi.Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Projesine Eğirdir’deki İlk...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:29
Eğirdir’de Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi hayata geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak İlkokulu’nda “Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi” hayatı geçirildi.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Projesine Eğirdir’deki İlk ve Orta okulları katılıyor. Proje etkinlikleri Eğirdir Kapalı Spor Salonunda başladı.

Proje hakkında bilgi veren Sorkuncak İlkokulu Müdürü Cemile Tuğçe Arseven Özçelik, “Projenin amacı çocuklarımızın hoşlanarak yer aldığı fiziksel bilişsel duygusal ve sosyal gelişimlerinin temeli, gerçek hayatın bir parçası çocuk için etkin bir öğrenme süreci olan oyun oynamaktır. Oyun oynamak çocuklarda başkalarına saygı göstermeyi empati yapmayı kendi sorumluluğunu fark etmeyi kurallara uymayı stresle baş etmeyi problem çözme ve liderlik özelliklerini pekiştirmeyi sağlar karakter ve kişilik gelişimini iletişim kurma yeteneklerini olumlu yönde etkilemesinden yola çıkarak bu projeyi tüm Eğirdir genelinde gerçekleştirmekti. Proje ilçemiz kapalı spor salonunda bugün itibariyle başlayarak yarın son bulacak. Öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında takdim edilecek” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik futbolculardan Polis Haftası ziyareti
Minik futbolculardan Polis Haftası ziyareti
Eğirdir’de ’Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak Öğreniyoruz’ projesi
Eğirdir’de ’Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak Öğreniyoruz’ projesi
Belediye Başkanı Günaydın’dan Miraç Kandili Mesajı
Belediye Başkanı Günaydın’dan Miraç Kandili Mesajı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim