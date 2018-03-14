Eğirdir’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tıp alanında çalışanlar için hem bir kutlama, hem çalışma alanındaki sorunlara dikkat çekme, hem de meslekteki önemli olay ve kişileri anma etkinliği olan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde bir kutlama programı düzenlendi. Hastane toplantı salonunda düzenlenen programa Hastane Yöneticisi Op. Dr. Semih Gürler, hastanenin eski başhekimlerinden Op. Dr. Beşir Andaç Aksoy, Hastane Müdürü Kıbrıs Cirit, doktorlar ve sağlık personeli katıldı.

Hastane Yöneticisi Op. Dr. Semih Gürler “Hastanemizde çok güzel hizmetler yapılıyor. Elinize emeğinize sağlık inşallah bu hizmetlere en iyi şekilde devam ederiz. 14 Mart Tıp Bayramında hekim arkadaşlarımızın şahsında bütün sağlık çalışanlarını kutluyorum, herkese başarılı bir hayat mutlu çalışma yılları diliyorum” diye konuştu.