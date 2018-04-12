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Belediye Başkanı Günaydın’dan Miraç Kandili Mesajı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimizin Mescid-i...

Belediye Başkanı Günaydın’dan Miraç Kandili Mesajı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimizin Mescid-i...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:31
Belediye Başkanı Günaydın’dan Miraç Kandili Mesajı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya vasıl olmasını dualarla idrak ediyoruz. Miraç bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah’a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur. Miraç Kandili, manevi ikram, ihsan ve müjdelerle dolu muazzam bir yolculuğun gönülleri, kalpleri ve insanlığın sönmeye yüz tutmuş umutlarını aydınlatmıştır. Miraç’ın huzur ve esenliğimizi alçaklardan zirvelere yükseltmesini ümit ediyorum. Sosyal ve toplumsal yaraları deşip kanatmakla meşgul olanların mahcubiyet, mağlubiyet ve hayal kırıklığıyla malul olmalarını diliyorum. Türk milletinin, İslam toplumlarının ve tüm insanlığın Miraç’ın aziz hatıra ve emanetlerini özümseyerek aradığı ve ihtiyaç duyduğu mutlak toparlanmayı sağlayacağına inanıyorum. Şunu bilmek lazımdır ki Miraç: tefrikaya karşı birliğin, bozgunculuğa karşı beraberliğin, nefrete karşı bağışlamanın, iftiraya karşı izzetin, günah ve şirke karşı kerem ve kudretin yüce yolculuğudur. Zamanlar üstü bu aziz yolculuk manevi hayatımızda, ruh derinliklerimizde her zaman var olacak, hürmet ve hayranlıkla yad edilecektir. Bu düşüncelerle Türk-İslam aleminin Miraç’ının hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.
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