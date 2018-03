Iğdır’da Dünya Kadınlar günü kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü konuşmasında, Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını yakından hissettiğimiz bizi biz yapan değerli kadınların kadınlar gününü yürekten kutladığını belirtti. Vali Ünlü, “Merhamet, şefkat, zarafet, nezaketin temsili, fedakarlığın sembolü şehit anneleri ve eşleri değerli aileler, her zorlukta yanımda olmuş değerli eşim, burada bulunan değerli kadınlarımız hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Anadolu kadınları, dünyanın en fedakar kadınlarıdır. Tarihimiz, kadınlarımızın gurur verici hikayeleriyle doludur. Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma ve Hazreti Zeynep validelerimiz hayatları ile tüm kadınlara örnek olmuş şahsiyetlerdir. Ayrıca Hayme Ana, Nene Hatun ve Kara Fatma, Şerife Bacı, Halide Edip gibi tarihimizde mücadeleleriyle, azimleriyle, dirayetleriyle efsane haline gelmiş nice kadınlar vardır. Aziz Atatürk, Türk kadınına duyduğu güven ve verdiği önemin nişanesi olarak Dünyada seçme ve seçilme hakkını veren ilk ülkelerden olmamızı sağlamıştır. Kadının sosyal hayatın her anında olmasını özellikle yürüttüğü çalışmalarla sağlamaya özen göstermiştir. Erkek ve kadın arasındaki üstünlük tartışması beyhude bir tartışmadır. Bizler, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Cinsiyetler arası adaleti ilke edinen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Değerli hanımefendiler, sadece evinin, ailesinin işleriyle meşgul olsun, isterse aynı zamanda çalışarak hayatın farklı alanlarında ilave sorumluluklar üstlenmiş olsun, her kadın varlığıyla takdiri ve saygıyı hak ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bir kez daha kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşma, sunum ve plaket verilmesinin ardından, Iğdır Valisi Enver Ünlü eşiyle birlikte kadınlara karanfil vererek, günlerini kutladıktan sonra program son buldu.