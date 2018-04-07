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Başhekim Şeyran görevine başladı

Iğdır Özel Bulut Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdoğan Şeyran görevine başladı.Başhekimlik görevine büyük bir heyecan ve gururla devraldığını belirten Özel Bulut Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdoğan Şeyran, “Genç ve dinamik arkadaşlarımızdan...

Başhekim Şeyran görevine başladı

Iğdır Özel Bulut Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdoğan Şeyran görevine başladı.Başhekimlik görevine büyük bir heyecan ve gururla devraldığını belirten Özel Bulut Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdoğan Şeyran, “Genç ve dinamik arkadaşlarımızdan...

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:25
Başhekim Şeyran görevine başladı

Iğdır Özel Bulut Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdoğan Şeyran görevine başladı.

Başhekimlik görevine büyük bir heyecan ve gururla devraldığını belirten Özel Bulut Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdoğan Şeyran, “Genç ve dinamik arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz ekibimizle bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarımıza başladık. Kurumumuzu daha ileriye götürerek, çalışma şartlarını en iyi düzeye getirmek ve hizmet kalitemizi artırmak birinci hedefimizdir. Kurumumuzu daha modern, sağlam ve kullanışlı bir yapıya kavuşturmak için başladığımız yeniden yapılandırma çalışmalarımıza aynı dinamizm ile devam etmekteyiz. Bu kapsamda birçok sosyal projemiz bulunmakta ve bu projelerin hayata geçirilmesinde önderlik yapmaktan ayrıca gurur duymaktayız. Hastane olarak, vatandaşlarımıza 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vermenin sorumluluğu, hasta mahremiyeti, tıbbi etik kurallara uyan, tıbbi ve teknolojik yeniliklere açık, hasta ve yakınlarına saygılı, hasta odaklı düşünen, tecrübeli ve tedavi sonlandırıcı, halkımızın güvenini kazanmış ve de ekip ruhu içinde çalışmaya yatkın sağlık çalışanlarını bir araya getirerek beklentilerinizin adresi olmak için çalışıyoruz. Hastanemizdeki tüm çalışanların saygı ve sevgi çerçevesinde yürüttüğü sağlık hizmetinin hastalarımıza kaliteli hizmet, ilgi ve güler yüz olarak yansımasının yanı sıra hastanın sahiplenilmesi ve tedavinin sonuçlandırılması temel hedeflerimizdendir. Çalışan ve hastaların memnuniyetini ön planda tutup, sürekli iyileştirme gayreti içerisinde nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için çıktığımız bu yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan başta bölge halkı olmak üzere tüm hastalarımıza kendilerine daha iyi hizmet verme imkanı sağladıkları için minnet duygularımı ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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