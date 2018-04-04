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Asimder Başkanı Gülbey: “KKTC’de PKK uyarısı”

Türkiye’de büyük darbe yiyen terör örgütünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’deki üniversitelerde yapılanma peşinde olduğu uyarısı yapan Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Asimder Genel Başkanı Göksel...

Asimder Başkanı Gülbey: “KKTC’de PKK uyarısı”

Türkiye’de büyük darbe yiyen terör örgütünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’deki üniversitelerde yapılanma peşinde olduğu uyarısı yapan Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Asimder Genel Başkanı Göksel...

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:05
Asimder Başkanı Gülbey: “KKTC’de PKK uyarısı”

Türkiye’de büyük darbe yiyen terör örgütünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’deki üniversitelerde yapılanma peşinde olduğu uyarısı yapan Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Türkiye’de iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın dağ ve şehir kadrosunun, KKTC’de yapılanma çalışması başlatmıştır. Ada’yı karıştırmak isteyen terör örgütü PKK’nın farklı yapılanmalar içinde KKTC’de eylemler planlamaktadır. PKK üniversitelerde sanatsal, tiyatro ve müzikal faaliyetler adı altında toplantılar düzenleyerek, ekipler kurmak istiyor. Örgüt üniversitelerde bu amaçla 20-25 kişilik gruplar oluşturulmaya çalışılıyor. KKTC’de 2015 yılı içerisinde 70’e yakın PKK kaynaklı eylem yapılmıştır. Türkiye’de örgütlenen DEMGENÇ’in, KKTC’de de örgütlenmiştir. DEMGENÇ’in Diyarbakır’daki ilk kongresinde bütün illerde ayaklanma yapma kararı alındığı, KKTC’den de öğrenci ve bazı akademisyenlerde bu kongreye katılmıştır. PKK’nın dağ ve kırsal kadrolarından şehir yapılanmasına personel gelerek, bunların DEMGENÇ adı altında Ada’da buluşmaktadırlar" dedi.

Bazı DEMGENÇ üyelerinin üniversitelerde öğrenci kayıtları yaptırdığı ve böylece eylemlerini üniversitelere yaymayı planladığına işaret eden Asimder Genel Başkanı Gülbey, "PKK terör örgütü sahte kimlik ve belgelerle bu işi yapmaktadır. Sosyal medyayı geniş şekilde kullanan terör örgütü, “Özgür Alanlar İnşa Ediyoruz” sloganıyla propaganda yapmaya başlamışlar ve KKTC’de de, “Toplumsal Dayanışma Ağı Derneği” kurarak faaliyetler yapmaktadırlar. Geçen hafta KKTC Avrupa Üniversitesinde okuyan Türk öğrencilerine 300’e yakın PKK sempatizanı öğrenci ve destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarının video görüntüsünü sosyal medya sayfalarımızdan paylaşmıştık. Asimder Genel Merkezi olarak Dışişleri Bakanlığı ve Milli savunma Bakanlığı yetkililerini göreve devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
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