TFF 2. Lig: Hatayspor: 0 - Menemen Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Hatayspor, sahasında Menemen Belediyespor’la berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Engin Erdem xx, Emin Yıldırım xx
Hatayspor: Akın xx, Soner xx, Oğuz xx, Selim xx (Hamza dk. 65 x), Yılmaz xx, Mesut xx, Mehmet Tosun xxx (Faruk dk. 78 xx), Sinan (Taha dk. 75 x) xx, Sadi xxx, Murat xxx, Caner xxx
Menemen Belediyespor: Bayram xx, Cihan xx (Furkan dk. 90 ?), Veli xx, Taşkın xx, Mustafa xx (Aytaç dk. 88 ?), Samet Günhan xx, Alberk xx (Ozan dk. 46 xx), Yasin xx, Mert xx, Semih xx, Samed Ali Kaya xx
Kırmızı kart: Yılmaz (dk. 75) (Hatayspor)Sarı kartlar: Mehmet Tosun, Mesut, Yılmaz (Hatayspor), Semih (Belediyespor)