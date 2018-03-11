Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962

TFF 2. Lig: Hatayspor: 0 - Menemen Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Hatayspor, sahasında Menemen Belediyespor’la berabere kaldı.Stat: AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka xx, Engin Erdem xx, Emin Yıldırım xxHatayspor: Akın xx, Soner xx, Oğuz xx, Selim xx (Hamza dk....

TFF 2. Lig: Hatayspor: 0 - Menemen Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Hatayspor, sahasında Menemen Belediyespor’la berabere kaldı.Stat: AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka xx, Engin Erdem xx, Emin Yıldırım xxHatayspor: Akın xx, Soner xx, Oğuz xx, Selim xx (Hamza dk....

11 Mart 2018 Pazar 17:21
TFF 2. Lig: Hatayspor: 0 - Menemen Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Hatayspor, sahasında Menemen Belediyespor’la berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Engin Erdem xx, Emin Yıldırım xx

Hatayspor: Akın xx, Soner xx, Oğuz xx, Selim xx (Hamza dk. 65 x), Yılmaz xx, Mesut xx, Mehmet Tosun xxx (Faruk dk. 78 xx), Sinan (Taha dk. 75 x) xx, Sadi xxx, Murat xxx, Caner xxx

Menemen Belediyespor: Bayram xx, Cihan xx (Furkan dk. 90 ?), Veli xx, Taşkın xx, Mustafa xx (Aytaç dk. 88 ?), Samet Günhan xx, Alberk xx (Ozan dk. 46 xx), Yasin xx, Mert xx, Semih xx, Samed Ali Kaya xx

Kırmızı kart: Yılmaz (dk. 75) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Mehmet Tosun, Mesut, Yılmaz (Hatayspor), Semih (Belediyespor)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti
AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti
TFF 2. Lig: Hatayspor: 3 - Tuzlaspor: 0
TFF 2. Lig: Hatayspor: 3 - Tuzlaspor: 0
Afrin’de yaralanan Mehmetçiğin ailesinden Başkan Seyfi Dingil’e teşekkür
Afrin’de yaralanan Mehmetçiğin ailesinden Başkan Seyfi Dingil’e teşekkür

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim