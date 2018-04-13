Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri hız kesmeden çalışıyor

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin ardından bozulan yollarda onarım çalışmalarına, dolgu ve parke döşeme işlemlerine devam ediyor.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Bulut tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mithat Nehir’in talimatlarıyla çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Bulut, “Ekiplerimizce bugün itibarı ileTomruksuyu Mahallesi’nde yol dolgu çalışması yapılıyor. Çanakoluk Mahallesi’nde parkeye hazırlık çalışması devam ediyor. Kurtderesi Mahallesi’nde yol yapım çalışması devam ediyor. Ataköy Mahallesi’nde tesviye çalışması sürdürülüyor. Avcılar Mahallesi ve Karaçay Mahallesi’nde yol dolgu çalışmalarımız tamamlandı. Vatandaşlarımızın daha refah ve daha güvenli ulaşım sağlamaları için Samandağ’ın her köşesine hizmet götürmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.