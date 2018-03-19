Payas Spor Kulüp Başkanı Recep Yener’den Osmaniye Spor’a teşekkür

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Payas Spor’un Kulüp Başkanı Recep Yener, gösterdikleri yakın ilgi ve centilmenlikten dolayı Osmaniye Spor camiasına teşekkür etti.

Başkan Recep Yener, "Lig üç ihtimalli müsabakalardır. Ligin ilk yarısında Osmaniye Spor, İkinci yarıda da Payas Spor galip gelmiştir. Her iki karşılaşmalar da gerek saha içi gerek ise taraftarlar arasında centilmenlik örneği sergilenmiştir. Osmaniye deplasmanında takımımıza ve taraftarlarına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı başta Osmaniye Spor Kulüp Başkanı Mustafa Baştuğ olmak üzere, futbolcularına ve taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Bu dostluğumuz gelecek yıllarda da devam edecektir" ifadelerini kaydetti.