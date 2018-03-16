Payas Belediyesinden çocuk istismarına farkındalık programı

HATAY (İHA) – Hatay’ın Payas Belediyesi tarafından “Çocuk ihmali ve İstismarı Farkındalık” çalışması geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Antakya Savon Otel’de gerçekleşen farkındalık programına Payas Kaymakamı Ali Polat Kara, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve davetliler katıldı. Gerçekleşen programda konuşan Payas Kaymakamı Ali Polat Kara, yaptığı konuşmada, “En ağır cezayı versek bile hiçbir şey 4,5 yaşındaki kız çocuğunun yaşadıklarını geri almaya yetmez” dedi.

Kaymakam Polat, konuşmasında şunları söyledi:

“Hiç şüphesiz bu konuda daha şiddetli, daha caydırıcı cezalar için hükümetimiz gerekli adımları atacak. Bu konu ile ilgili düzenlemeler çalışması son aşamaya gelmiştir. Ancak şunu kabul edelim, en en ağır cezayı versek bile hiçbir şey 4,5 yaşındaki kız çocuğunun yaşadıklarını geri almaya yetmez. O çocuğun yaşadığı ömür boyu hafızasında kalacak. Ailesinin yaşadığı ömür boyu belleklerinde kalacak.”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı, istismarın ne yazık ki çocuklar üzerinde onarılması imkânsız izler bıraktığını söyledi. Sandıkçı, konu hakkında Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü ekibi ile toplantılar yapıldığını kaydederek, “Ne yazık ki çocuklarımız üzerinde onarılması imkânsız izler bırakmaktadır. Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü olarak ekibimiz ile birlikte son üç yıl içinde özellikle bu işi nasıl çözebiliriz konusunda toplantılar yaptık. Biz bu konu ile ilgili sorunun en hızlı bir şekilde nasıl tespit edebiliriz bu sorunun üzerine gidebilirizi çalıştık” dedi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, çocuk istismarına farkındalık oluşturabilmek için bu çalışmayı yaptıklarını vurguladı. Altan, “Ancak, şöyle Türkiye genelinde çocuk istismarı konusunu lütfen bir açıp incelediğimiz zaman göreceksiniz ki hem gelişmiş ilkelerde hem de gelişmemiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de kanınızı donduracak tablolar ortaya çıkıyor. Yılda 8 bin rakamı ile başlayan kaç tane çocuğun istismar edildiğini, tacizle karşılaştığını gördüğümüzde bu gözle dünyaya hiç bakmamıştım. Etrafımızdakilere hiç bu gözle bakmamıştım. Ancak lütfen bu farkındalığı oluşturabilmek üzere bu çalışmayı yaptık. Ekibimizle de adım adım Hatay’ın her kesimine ulaşabilmek noktasında öğrencilerimizi bilinçlendireceğiz. Eğitimcilerimizi bilinçlendireceğiz, aileleri bilinçlendireceğiz. Ancak sizde şöyle bir etrafınızı bakın ve bu tarzdaki hadiselerle inanın karşılaşmanız ihtimali söz konusu. Özellikle bu tip hadiselerin konuşulmasının doğru bulunmadığı hatta üstünün kapatıldığı bir dönemde sonuca ulaşamayacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. O yüzden Payas Belediyesi ne alaka denilecek noktada bir duruş sergiliyor. Bizde özellikle o Adana’daki çocuğumuzdan sonra bakanlar kurulumuzun ve cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlar kurulunda başbakan yardımcımızın başkanlığında oluşturulan komisyon çalışırken ciddi manada hamle yapılıyor. Kanun düzenlemeleri yapılacaktır. Tekrardan yetkilenmeler olacaktır. Tekrardan gözden geçirilecektir. Ancak bizler evet devletimiz yapıyor, bir üstteki yöneticilerimiz gayret içerisinde demekle beklemekten ziyade hemen sahaya inelim neden çünkü iyi yetişmiş elemanlar var. Bu işe gönül sevdası olan insanlar var” dedi.

Altan, gazetecilere teşekkür ederek, “Biz ne kadar gayret sarf edersek edelim, ne kadar koşturursak koşturalım bunun farkındalığı en büyük desteğini siz basın mensuplarından alacağız. Sizlerin gündeme düşürmesiyle, sizlerin bunun takipçisi olmanız noktasında halkın daha çok bilinçlenmesi o manada eğitim sahibi olmasına sebebiyet verecektir. Şimdiden her emeği geçen dostumu, arkadaşımı tebrik ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı, Payas Belediyesi Başkanı Bekir Altan’a plaket verdi.