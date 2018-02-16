Karakeçili Belediye Başkanı Özçelik, sınırdaki askerlere moral verdi

Kırıkkale’nin Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, Suriye sınırındaki askerlere moral ziyareti yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı’ndaki gelişmeleri takip etmek ve askerlere moral vermek amacıyla Hatay’ın sınır ilçesi Hassa’ya gelen Başkan Özçelik, askerlerin destekçisi olduklarını söyledi.

Ziyaretinde, askerlerin moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu gördüğünü ifade eden Başkan Özçelik, “Onlarla birlikte olduğumuzu ve bizim de onlar gibi heyecanlı olduğumuzu, geceleri uyuyamadığımızı bildirmek için geldik. Gönüllerimiz bir. Allah arkadaşlarımızı başarılı eylesin” diye konuştu.

Başkan Özçelik daha sonra sınır bölgelerini gezerek harekatın devam ettiği Afrin’deki bölgeleri uzaktan inceledi.

Özçelik, bir sınır birliğine de televizyon hediye etti.