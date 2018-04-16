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İskenderun’da Turizm Haftası etkinlikleri

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘Turizm Haftası’ çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başlandı.Atatürk Anıt Alanı’na çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikte konuşan İskederun Turizm ve Tanıtma Derneği (İSTUDER) Başkanı Sabahattin...

İskenderun’da Turizm Haftası etkinlikleri

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘Turizm Haftası’ çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başlandı.Atatürk Anıt Alanı’na çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikte konuşan İskederun Turizm ve Tanıtma Derneği (İSTUDER) Başkanı Sabahattin...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:31
İskenderun’da Turizm Haftası etkinlikleri

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘Turizm Haftası’ çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başlandı.

Atatürk Anıt Alanı’na çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikte konuşan İskederun Turizm ve Tanıtma Derneği (İSTUDER) Başkanı Sabahattin Uygun, bacasız sanayi olarak ekonomide önemli bir yeri olan turizmin kürsel olduğu kadar, ulusal anlamda da bir barış ve uzlaşı projesi olduğunu belirterek, “Doğu Akdeniz’in inci gerdanlığı İskenderun Körfezi, iklimi, güneşi, denizi, zengin bitki örtüsü, muhteşem coğrafyası ve tarihsel mirasıyla ile adeta bir turizm cennetidir. Sahip olduğumuz doğal ve tarihi zenginliklerimizi gün yüzüne çıkarmalı, geleceğe en iyi şekilde taşımalı ve tanıtmalıyız” dedi.

İSTE Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Alpaslan Ateş ise, turizm potansiyeli en yüksek iller arasında olan Hatay’ın Türkiye sıralamasında en önde yer alması için çalıştıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından siyasi protokol ve öğrenciler iskeleden deniz üzerinde gösteri yapan optimist sporcularını izledikten sonra Kızılay’ın kan alma çadırına geçerek, Kızılay Marşı’nı dinledi.

Sahil şeridinden İskenderun Kız Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi’ne kadar yürüyerek, güneşli havanın tadını çıkaran protokol üyeleri, şiir dinletisi ve tiyatro gösterisinin ardından, kişisel el ürünleri sergisini gezdi, öğrencilerin yapmış olduğu yöresel yemeklerin tadına baktı.

Okulun Konaklama bölümü Öğretmeni Murat Tolga Eser tarafından öğrenciler ile birlikte hazırlanan semazen gösterisi, Karadeniz oyunları gösterileri ile devam eden Turizm Haftası etkinliklerinde öğrenciler birbirinden güzel oyunları ve gösterileri davetliler ve veliler tarafından yoğun alkış aldı.

Tarihi, kültürel ve ekonomik zenginliklere sahip ilçede turizm farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen törene, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İSTE Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Alpaslan Ateş, İskenderun İlçe Spor Müdür Vekili Ali Ferit Gündel, İskenderun İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Harika Leyla Yaman, İSTUDER Başkanı Sabahattin Uygun, İskenderun Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kemal Kutlu, Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, İskenderun Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu Ayla Mutluay, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Bestami Bilgili, turizm sektörü temsilcileri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.
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