İskenderun Belediyesi’nden ’Zeytin Dalı Harekatı’na araç desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na İskenderun Belediyesi araç desteği sağladı.

TSK’nın Afrin’deki terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na her kesimden destekler devam ediyor. İskenderun Belediyesi de envanterinde bulunan 4 kamyon, 1 lobet, 1 greyder, 1 ekskavatör, 1 kamyonet ve bir pikabı sınırda görevli askeri birliklere destek olmak amacıyla sınır hattına göndererek destek verdi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, kahraman Mehmetçiğin her daim yanlarında olduklarını söyledi.

TSK tarafından, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın devam ettiğini belirten Başkan Seyfi Dingil, “Terör odaklarına karşı vermiş oldukları mücadelede şanlı ordumuzun her zaman yanındayız. Zeytin Dalı Harekâtı ile sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Seyfi Dingil konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizlerde belediye olarak yapılan istişareler sonucunda bölgede ihtiyaç duyulan iş makinelerimizi, sınıra askeri birliklere destek olmak amacı ile gönderdik. Ekiplerimiz ve araçlarımız sınır hattında bir süre görev yapacaklar. Bizler ordumuza her türlü desteği vermeye hazırız. Her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı’nda da dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Şanlı ordumuzu Allah muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcıları olsun."