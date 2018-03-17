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Hataylı otobüs şoförlerinden Mehmetçiğe destek

Hatay’da otobüs şoförleri, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek için Hassa’ya gitti.Otobüs şoförleri, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla Mehmetçiğe destek için konvoy halinde Hassa’ya hareket etti. Hatay...

Hataylı otobüs şoförlerinden Mehmetçiğe destek

Hatay’da otobüs şoförleri, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek için Hassa’ya gitti.Otobüs şoförleri, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla Mehmetçiğe destek için konvoy halinde Hassa’ya hareket etti. Hatay...

17 Mart 2018 Cumartesi 12:20
Hataylı otobüs şoförlerinden Mehmetçiğe destek

Hatay’da otobüs şoförleri, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek için Hassa’ya gitti.

Otobüs şoförleri, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla Mehmetçiğe destek için konvoy halinde Hassa’ya hareket etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Halil Kadife, yaptığı açıklamada, “Hatay Antakya Halk Otobüsleri olarak Mehmetçiğimize tam destek veriyoruz. Buradan Hassa’ya kadar tüm halk otobüsleri aileleri olarak konvoy yapıyoruz. Mehmetçiğimize de kurbanı inşallah orada keseceğiz. Maddi ve manevi askerimizin ve polisimizin arkasındayız” dedi.
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