Hatay’da "Kütüphane ve 15 Temmuz Köşesi" törenle açıldı

Hatay’da Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, yapılan ’Kütüphane ve 15 Temmuz Köşesi’ törenle açıldı.

Fatih Erdoğan tarafından başlatılan Ak Eğitim Seferberliği Projesi kapsamında ’15 Temmuz Köşesi Olmayan Okul Kalmasın’ sloganıyla Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kütüphane ve 15 Temmuz köşesinin açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, Ak Eğitim Seferberliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak eğitim gönüllülerinin katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Proje kapsamında okulumuzda yapılan 15 Temmuz köşesi ve kütüphane açılışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu programa katkısı olan ve temsilcileri Fatma Figen Demirkol ,Özellikle Fatih Erdoğan’a ve danışmanına okulu yaptıran hayırseverimiz Adem Nural’a ve kütüphanemize katkı sunan Bülent Dinçer’e teşekkür ediyorum” dedi.

’Kütüphane ve 15 Temmuz Köşesi’ projesinin önemine değinen AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Selahattin Yeter de öğrencilerin okudukça aydınlanacakları ve 15 Temmuz gününü unutmayıp vatana, millete okudukça daha da bilinçli bir şekilde sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ak Eğitim Seferberliği projesini başlatan Fatih Erdoğan adına konuşan Fatma Figen Demirkol ise, ’’15 Temmuz köşemiz bizlere bir kez daha gösterdi ki FETÖ terör örgütünün darbe planları vatanımız, milletimiz sayesinde bozulup, milli mücadele ruhu ile kazanılan zaferi göstergesidir. Bizler istiyoruz ki Ak Eğitim Seferberliği ile gümbür gümbür gelen genç neslimiz bunu unutmasınlar. Hakka yürüyen 250 şehidimiz ve o gece sokaklarda meydanlarda olan milletimiz sayesinde kurtuluşa erdi. Ve gençlerimize bir kez daha yarınlarını teslim ettik. Sevgili gençlerimiz sizlerin bilmesi gereken şudur ki 2019 ve 2023 hazırlıkları tamamen sizler içindir. Sizlere ülkemizi bayrağımızı tüm pisliklerden arındırarak teslime etmek adına Cumhurbaşkanımızın günlük 2-3 saatlik uykularla üstün gücü çabası ve gayretleriyle sizlere daha iyi yarınlar verebilmek için ülkemizin doğusuyla batısına kuzeyi ile güneyini ayırt etmeden çalışmaktadırlar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphane ve 15 Temmuz Köşesi’nin açılışı gerçekleşti.