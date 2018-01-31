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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞB: 98 - KSC Szekszard: 65

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında KSC Szekszard’ı 98-65 mağlup etti.Salon: AntakyaHatay Büyükşehir Belediyesi: Özge Yavaş x 3, Courtney Paris xxx 18, Leilani Mitchell xxx 8, Katsuaryna Syntsina...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞB: 98 - KSC Szekszard: 65

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında KSC Szekszard’ı 98-65 mağlup etti.Salon: AntakyaHatay Büyükşehir Belediyesi: Özge Yavaş x 3, Courtney Paris xxx 18, Leilani Mitchell xxx 8, Katsuaryna Syntsina...

31 Ocak 2018 Çarşamba 19:53
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞB: 98 - KSC Szekszard: 65

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında KSC Szekszard’ı 98-65 mağlup etti.

Salon: Antakya

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Özge Yavaş x 3, Courtney Paris xxx 18, Leilani Mitchell xxx 8, Katsuaryna Syntsina xxx 24, Seda Deniz, Berrak Özaltın x, Hülya Çoklar x, Devran Tanaçan x, Bahar Öztürk xx 13, Merve Aydın x 8, Hind Ben Abdelkader xxx 19, Viktoria Mircheva xx 5

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

KSC Szekszard: Virag Kiss xx 8, Alexandra Theodorean x, Zsuuzsa Studer x, Teya Oblak x 6, A’gnes Studer xx 12, Livia Gerebehn x 6, Manly Anna Mansera x 4, Re’ka Balint x 6, Sara Krnjic x 9, Erica Mccall xx 14

Başantrenör: Boris Maljkovic

1. Periyot: 32-17 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

Devre: 62-34 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 89-49 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)
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