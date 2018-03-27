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Başkan Seyfi Dingil: "Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek"

Hatay’ın İskenderun İlçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Hatay genelinde ortaokullar arası yıldızlar futbol turnuvasında ikinci olan İskenderun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu futbol takımını ağırladı ve başarılarını kutladı.Öğretmenleri...

Başkan Seyfi Dingil: "Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek"

Hatay’ın İskenderun İlçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Hatay genelinde ortaokullar arası yıldızlar futbol turnuvasında ikinci olan İskenderun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu futbol takımını ağırladı ve başarılarını kutladı.Öğretmenleri...

27 Mart 2018 Salı 18:54
Başkan Seyfi Dingil: "Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek"

Hatay’ın İskenderun İlçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Hatay genelinde ortaokullar arası yıldızlar futbol turnuvasında ikinci olan İskenderun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu futbol takımını ağırladı ve başarılarını kutladı.

Öğretmenleri ile birlikte sporcu öğrencileri makamında kabul eden Başkan Seyfi Dingil, spora ve sporcuya her zaman desteklerini sürdüreceklerini söyledi. İskenderun’da yeni spor tesisleri yapacaklarını da ifade eden Başkan Dingil, “Sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni tesisler yapmaya devam edeceğiz. Spora her anlamda destek oluyoruz. Sizlerin bu başarıları bizleri memnun ediyor. Sizler hem İskenderun’u ve hem de okulunuzu başarılarınızla en iyi şekilde tanıtıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah sizleri kentimizde Türkiye şampiyonu olarak karşılarız” dedi.

Düzenlenen şampiyona hakkında bilgiler de veren okulun beden eğitimi öğretmeni Hakan Yıldırım ise, Adıyaman’da yapılacak olan bölge şampiyonasına hazırlandıklarını belirterek, “Takımımız iyi bir performans ile dereceye girmeyi başardı. Hedefimiz bölge şampiyonasından başarılı bir sonuç ile ayrılmak. Bunun için takım olarak çok çalışıp, iyi bir şekilde müsabakalardan ayrılacağız. Takım olarak hedefimiz Türkiye finalleri” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Seyfi Dingil, sporculara ve teknik heyete çeşitli hediyeler verdi.
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