Başkan Seyfi Dingil, bölge şampiyonu okul takımını kutladı

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Adıyaman’da düzenlenen Ortaokullar Futbol Turnuvası’nda bölge şampiyonluğunu kazanan Yunus Emre İlköğretim Ortaokulu futbol takımını tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

İskenderun Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde düzenlenen geleneksel kermesin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Adıyaman’da düzenlenen Ortaokullar Futbol Turnuvası’nda bölge şampiyonluğu kazanan okulun başarısından dolayı Okul Müdürü Cihangir Kaya başta olmak üzere tüm öğretmenleri kutladı.

Okul Müdürü Cihangir Kaya, kermes açılışında yaptığı konuşmada, “14 spor dalında da sayısız başarılarımızla, geçtiğimiz yıllarda TEOG’da birinciliklerimiz ve bundan sonra da LGS’de de öğrencilerimizin başarıları devam edecektir. Okulumuzun adı Yunus Emre ve biz de onun felsefesiyle ’insan bizim için değerlidir’ diyoruz. Bu mantıkla öğretmen kadromuzla farklı bir yönetim anlayışı ve iletişimle öğrencilerimizle birlikte güçlü bir diyaloğumuz var. Ben bizlere her zaman destek olan kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve ilçe milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okulun hem sınavlarda ve hem de sportif yarışmalarda birçok başarıya imza attığını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Başarılarınızla bizleri gururlandırıyorsunuz. İskenderun’un adını bölgede duyurdunuz şimdi de Türkiye Şampiyonası’na katılacaksınız. Ben inanıyorum ki orada da başarılı olacaksınız. Sportif başarıların yanında tabii ki de dersleriniz de önemli ama görüyorum ki sporda başarılı olan öğrencilerimiz derslerinde de başarılı. Bundan dolayı da sizleri kutluyor, alınlarınızdan öpüyorum” diye konuştu.

Mahalle muhtarlarının da katılım gösterdiği kermeste, Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Bestami Bilgili öğrencilerin ikramlarını geri çevirmedi. Kermeste velilerin hazırladığı yiyecekleri alarak okula destek verdiler.

Düzenlenen kermesin sonunda Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Bestami Bilgili ve muhtarlar okul takımını tebrik ederek, çeşitli hediyeler takdim ettiler.