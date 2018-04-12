Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109737
ALTIN
177.513
DOLAR
4.1008
STERLİN
5.8271
EURO
5.0540

Başkan Seyfi Dingil, bölge şampiyonu okul takımını kutladı

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Adıyaman’da düzenlenen Ortaokullar Futbol Turnuvası’nda bölge şampiyonluğunu kazanan Yunus Emre İlköğretim Ortaokulu futbol takımını tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.İskenderun Yunus Emre...

Başkan Seyfi Dingil, bölge şampiyonu okul takımını kutladı

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Adıyaman’da düzenlenen Ortaokullar Futbol Turnuvası’nda bölge şampiyonluğunu kazanan Yunus Emre İlköğretim Ortaokulu futbol takımını tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.İskenderun Yunus Emre...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:47
Başkan Seyfi Dingil, bölge şampiyonu okul takımını kutladı

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Adıyaman’da düzenlenen Ortaokullar Futbol Turnuvası’nda bölge şampiyonluğunu kazanan Yunus Emre İlköğretim Ortaokulu futbol takımını tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

İskenderun Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde düzenlenen geleneksel kermesin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Adıyaman’da düzenlenen Ortaokullar Futbol Turnuvası’nda bölge şampiyonluğu kazanan okulun başarısından dolayı Okul Müdürü Cihangir Kaya başta olmak üzere tüm öğretmenleri kutladı.

Okul Müdürü Cihangir Kaya, kermes açılışında yaptığı konuşmada, “14 spor dalında da sayısız başarılarımızla, geçtiğimiz yıllarda TEOG’da birinciliklerimiz ve bundan sonra da LGS’de de öğrencilerimizin başarıları devam edecektir. Okulumuzun adı Yunus Emre ve biz de onun felsefesiyle ’insan bizim için değerlidir’ diyoruz. Bu mantıkla öğretmen kadromuzla farklı bir yönetim anlayışı ve iletişimle öğrencilerimizle birlikte güçlü bir diyaloğumuz var. Ben bizlere her zaman destek olan kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve ilçe milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okulun hem sınavlarda ve hem de sportif yarışmalarda birçok başarıya imza attığını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Başarılarınızla bizleri gururlandırıyorsunuz. İskenderun’un adını bölgede duyurdunuz şimdi de Türkiye Şampiyonası’na katılacaksınız. Ben inanıyorum ki orada da başarılı olacaksınız. Sportif başarıların yanında tabii ki de dersleriniz de önemli ama görüyorum ki sporda başarılı olan öğrencilerimiz derslerinde de başarılı. Bundan dolayı da sizleri kutluyor, alınlarınızdan öpüyorum” diye konuştu.

Mahalle muhtarlarının da katılım gösterdiği kermeste, Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Bestami Bilgili öğrencilerin ikramlarını geri çevirmedi. Kermeste velilerin hazırladığı yiyecekleri alarak okula destek verdiler.

Düzenlenen kermesin sonunda Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Bestami Bilgili ve muhtarlar okul takımını tebrik ederek, çeşitli hediyeler takdim ettiler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TFF 2. Lig: Hatayspor: 2 - Sarıyer: 0
TFF 2. Lig: Hatayspor: 2 - Sarıyer: 0
Başkan Seyfi Dingil: "Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek"
Başkan Seyfi Dingil: "Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek"
Reyhanlı’da 2 buçuk ton bozuk süt ve yoğurt imha edildi
Reyhanlı’da 2 buçuk ton bozuk süt ve yoğurt imha edildi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim