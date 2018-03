Bahar bayramı Nevruz coşkuyla kutlandı

Bahar bayramı Nevruz, Hatay Ülkü Ocakları tarafından coşkulu bir şekilde kutlandı.

Antakya 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda Hatay Ülkü Ocaklarına bağlı gençler tarafından gerçekleştirilen ve Türk dünyasının bayraklarının taşındığı etkinlik nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Ardından Hatay Ülkü Ocakları İl Başkanı Metin Taşçı, Milliyetçi Hareket Partisi Hatay İl Başkanı Lütfü Kaşıkçı ve alanda bulunanlar sırayla çekiç ile demir dövdü.

Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, etkinlikte toprağa baharı getiren Nevruz’un Türklerin bayramı olduğunu söyledi. Taşçı, dağlar demirdense Türk’ün yüreğinin çelikten olduğunu belirterek “Türk dünyasının ortak bayramı olan Nevruz bayramın, kutlamak için aynı heyecan ve aynı ruhla kutlanan ve toplanmış bulunuyoruz.4655 yıldır dünyada tek Türk kalıncaya kadar kullanmaya devam edilecek olan Nevruz; Asya’nın bozkırlarından, Avrupa’nın içlerine, Kerkük’ten Bakü’ye, Tahran’dan Urumçi’ye, Çeçenya’ya Altay’a, Tuna’ya varana dek tüm Türk dünyasını birbirine kenetleyen, kendine bozkurdu simge ederek Ergenekon’dan demir dağları eritip cihan hakimiyet ülküsü ile yola çıkan Türk evlatlarımın ortak bayramıdır. Atalarımızın ana olarak gördüğü ve biz torunlarının bir karışına dahi seve seve canını verdiği, kanını döktüğü mübarek toprak her zaman bizim için kutsal olmuştur. Toprağa baharı getiren Nevruz’da bizim bayramımız olmuştur. 2000 yıl önce atam Oğuz Kağan Nevruz’u nasıl kutladıysa, demirden dağlar nasıl eritildiyse unutulmasın ki bugünkü ruh yine aynı ruhtur. Dağlar demirdense Türkün yüreği çeliktendir” dedi.

Taşçı, Türk’ün yaşadığı her yerin Türk’ün gönül coğrafyası olduğunu kaydetti. Taşçı, mazlumun her daim Türk’e sığındığını vurgulayarak “Mazlum, her daim Türk’e sığınmış, Türk her daim zalimin karşısında durmuştur. Asya’dan Balkanlara Ortadoğu’dan Anadolu’ya kadar Türk beklenen, Türk özlenen olmuştur. Ergenekon’dan çıkışta bozkurt muştusuyla başlayan Nevruz; dünya Türklüğünü kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, birlik ve kardeşlik meşalesinin simgesidir. Nevruz baharın geldiği, doğanın canlandığı, neşenin, huzurun günü olduğu kadar Türk’ün Ergenekon’dan özgürlüğe kavuştuğu, demirden dağları eritip geleceğe at koşturduğu gündür. Nevruz elimizdeki meşalelerin karanlığı aydınlattığı gibi Türk’ün dünyayı huzurla, barışla, adaletle aydınlatma uğruna yola çıktığı gündür. Diyorum ki bugün Nevruz; aziz vatanımızın, namusumuzun huzuru uğruna milletçe fethine şahit olduğumuz Afrin’dir. Nevruz, bu milletin Afrin için gösterdiği milli birliktir. Nevruz Türk’tür, Nevruz Turan’dır. Bu duyguyla hepinizin nevruzunuzu kutlarım. Ne mutlu Türküm diyene!” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından alanda bulunanlar hep birlikte ateşten atlayarak Nevruz’u kutladı.