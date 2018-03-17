ATSO Başkanı Çinçin, iddialara sert çıktı

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, seçim öncesi ortaya atılan iddialara cevap vermek, yaptıkları ve yapacaklarını anlatmak amacıyla düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Konuşmasına Ali Kavak’ın adaylığının hem Hatay hem Antakya’ya hayırlı olmasını dileyerek başlayan Çinçin, Samandağ Altınözü Yayladağı’nda Ticaret ve Sanayi Odası şubesi açma konusuna 5174 TOBB sayılı kanunun izin vermediğini, açılsa bile sağlıklı hizmet vermesinin sözkonusu olmayacağını dile getirdi. Bu şubelerin açılmasının maliyetten başka bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Çinçin, "Bu mantıklı bir yöntem değil, Samandağ’da bir kurye sistemi geliştirmek istiyoruz. ATSO binası açık ihaleyle ihale edildi, 3.575 bin artı KDV ile ihaleyi aldı. İşçilik başladı istenmeyen durum ortaya çıktı. Üç üniversiteden bilirkişi raporu alındı. Konuyla ilgili raporda tabii afet kararı çıktı. O gün ki şartlara göre girdi maliyeti artınca ek protokol yapıldı, 3.575 milyon artı KDV olarak iş kaldı. 800 bin lira harcama düşülüp firmaya ödeme yapılacak. Yaklaşık 1 milyon lira ödeme fore ve mikro kazık için ödeme yapıldı. Firma 375 bin lira avans olarak aldı ve ardından birinci hak ediş olarak 770 bin lira ödendi toplamda. Çatı için ödenen miktar 8 bin liradır. Bizim paramız Güzelburç’ta açılan ortak kullanım tesisinin bedeli 5.5 milyon lira olarak belirlendi. İçindeki eşyalarla birlikte 1.5 milyon avrodan yüksek maliyetli bir rakam ortaya çıkıyor ANMOGEP’te. Mutfak müzesinin expertiz raporu 2 milyon 875 bin liradır. Günyazı’daki ATSO arsasının maliyeti 2.3 milyon liradır” dedi.

Çinçin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası kasasında halen 3.116 milyon ve pos cihazında da 1.550 milyon lira parası olduğunu söyledi.

Çinçin, yapılan bağışların da 2 milyon lirayı geçtiğini, 8 ayı aşkın müfettiş incelemesinin yapıldığını ve hiçbir sorunun çıkmadığını kaydetti.

Çinçin, öğrencilere verilen bursların ise Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“ATSO bursları Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildi. Burs için binlerce başvuru geldi, işin içinden çıkamaz hale geldik. Bunun sonucunda bursu kesip örnek STK’lara yardım etmeye başladık. Yine bu vakıflara destek olarak burs verilmesini sağladık. Biz de Ali Kavak a soruyoruz? Ukrayna ve Rusya’ya ihraç edilen narenciyenin çıkış limanı Karadeniz’e kaydı. Samsun, Zonguldak ve Trabzon limanlarında çürüyen malların miktarı açıklansın. Keşke AKİB Hatay Ro-Ro gibi bir çalışma yapsaydı. Narenciye tanıtım fonunda biriken paralar nereye gitti, AKİB’in Meryem Uzerli ile yaptığı tanıtım filmi neden yayınlanmadı. AKİB neden Hatay’a okul yaptırmadı. AKİB’in okul yapma işi Ciftlikbank yatırımına dönüştü. 32 yıldır bu okul neden yapılmadı. AKİB in narenciye tanıtım fonuna OHAL kapsamında el konuldu.”

Çinçin son zamanlarda yerel gazetelerde çıkan haberlerle ilgili de çok sert konuşarak şunları söyledi:

“Her gazetede her haber çıkabilir, beni de isteyen herkes haber yapabilir ama benim haberim var diye binlerce gazete bastırıp evlere dağıtmak bir işadamına yakışmadı bence. Gazete sahibinin siyasette girmesi, ihale alması hoş şeyler değil, umarım aynı şey bir kez daha olmaz. Sonuçta bu bir seçim ve seçim sonrası herkes yine yüz yüze bakacak”