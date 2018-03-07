AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti

AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı, elli yıldır millet ve vatan için çalıştıklarını söyledi.

Ziyarette konuşan MHP Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı, yeni il binalarının zaferlerin müjdecisi olmasını temenni ederek, “Ziyaretimize gelen tüm partililere teşekkür ediyorum. Bu ziyaret aynı zamanda hayırlı olsun ziyareti de oldu. Güzel zaferlerin müjdecisi olsun inşallah yeni yerimiz. Siyaset millete ve devlete hizmet için var bizler MHP olarak özellikle 50’nci yılımıza giriyoruz. 50 yıldır millet ve vatan için çalışıyoruz” kelimelerini kullandı.

AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen ‘cumhur ittifakının’ sadece 2019’la sınırlı kalmaması dileğinde bulunan Kaşıkçı, “Her iki genel başkanımızın aldığı ittifak kararını ben il başkanı olarak büyük mutluluk duydum. Bu birliktelik sayesinde inşallah Türkiye daha iyi yerlere gelir. 2019’da başlayan bu ittifak 2019’da kalmasın daha sonra da devam etsin. İçerde birlik ve beraberliğimiz ne kadar sağlam olursa dışarıya o kadar güçlü mesaj veririz. Afrin operasyonuyla bunun semeresini aldık. İnşallah Fırat’ın doğusunu da alırız, Kandil’i de alırız. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içinde olalım. TSK ve hükümet savunma sanayisinde müthiş işler yapmış bunlarla gurur duydum, o top tüfeklerin yerli yapım olması gurur verici. İnşallah daha iyilerine sahip oluruz. Bu millet her şeyin en iyisine layık. Hem inanış hemde kapsayış olarak İslamı bu kadar savunan bir millet yok. İnşallah bu ittifak Hatay ve ülkemize de hayırlar getirsin. Geçmişten gelen dostluk ve kardeşliğimiz baki olsun. 2019’da herkes Hatay’dan zayıf bir sonuç bekliyor ama biz hep birlikte Türkiye’ye en büyük zaferi ilan ederiz” diye konuştu.

Güler: "Güzel günler bizi bekliyor"

MHP’nin yeni il binasının hayırlı olmasını dileyen ve son günlerde büyük bir sınav veren Hatay’ı ilerleyen dönemde güzel günlerin beklediğini kaydeden AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, “Bizleri ziyarete Ocak ayında gelmiştiniz, nihayet bu arada iade-i ziyaret yapabildik. Yeni binanız hayırlı olsun. Her iki liderimizin yapmış olduğu Cumhur ittifakı devlet ve milletimiz için büyük bir fırsat. Ülke olarak normal bir süreçten geçmiyoruz. Sınırın güneyinde uluslar arası eşkıyaların kurmaya çalıştığı terör koridoru var. Bunun tek hedefi de ülkemiz” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin devletin bekası konu olduğunda parti ideolojisini hep bir kenara bırakarak büyük bir özveri sergilediğine değinen Güler, “Sayın Devlet Bahçeli ne zaman devletle ilgili bir sıkıntı olduysa parti ideolojisi olduğunda hep devletin yanında durmuştur. Bu iki liderimizin sahip olduğu şuur ve bizlerin tabanda aynı yöne bakan bir tabanız. Bugün baktığınızda Cumhur ittifakının devletimize ve ümmet adına çok faydalı olduğunu görüyoruz. Bu ittifakla Hatay’da önemli bir adım atacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bizleri güzel günler bekliyor. En güzel özelliğimizi milletimizin birliği ve beraberliğidir. Biz coğrafyada tarih yazıyoruz, son süreçte Hatay olarak destan yazıyoruz. Bunu Cumhur ve millet ittifakı olarak başarıyoruz. TSK’nın elindeki silah ve cihazlarımızın ne hale geldiğini görünce büyük gururu yaşadım. Afrin’deki başarımızın en büyük nedeni yerli ve milli silahlarımızın kullanılmasıdır. Biz devlet ve millet olarak ne kadar sıkıntıya düşersek o kadar birlik ve beraberlik içinde oluyoruz. AK Parti MHP ittifakıyla sürekli istişare halinde çıtayı yükseltmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Ziyarete AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, Defne İlçe Başkanı Kenan Türkmen, Gençlik Kolları İl Başkanı Şaban Kurt, Kadın Kolları İl Başkanı Sebahat Özgürsoy Çelik, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.