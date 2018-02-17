AK Parti İskenderun ilçe teşkilatı kongresi yapıldı

Hatay’da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İskenderun ilçe kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede Beyazıt Bestami Bilgili, AK Parti İskenderun ilçe başkanı seçildi.

Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler için İmam Hatip Recep Ateş tarafından dualar okundu.

Kongrede konuşan mevcut ilçe Başkanı Ayhan Bodur, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Binlerce şahadet şerbeti içecek yiğitlerimiz burada” dedi. Başkan Bodur yeni başkan Beyazıt Bestami Bilgili’ye başarılar dileyerek, bundan sonra hizmete bir nefer olarak devam edeceğini söyledi.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Afrin operasyonunda daima Mehmetçiğin yanında olduklarını, belediye olarak da her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

İskenderun Hatay’ın Anadolu’ya açılan bir kapısı olduğu söyleyen AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, “İskenderun ne tarafa bakıyorsa o taraf güzelleşir. Ekonomisiyle, sanayisiyle her zaman farklı olan bir kenttir. Cumhurbaşkanımızın da gözdesi olan bir şehirdir. Sınırımızda uluslar arası eşkiyaların kurmaya çalıştığı bir terör koridoru var. Bu koridor ile devletimiz bir manada kuşatılmaya çalışılıyor. Mehmetçiğimiz elhamdülillah oradaki hainlere, oradaki teröristlere ve arkasındaki devletlere gereken dersi veriyor. Buradaki yapılan mücadele, devletimizin bekası, milletimizin birliğini korumak içindir” dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar da yapılan kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, yeni yönetime başarılar diledi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde AK Parti İskenderun ilçe başkanlığına Beyazıt Bestami Bilgili ve yönetimi seçilerek kongre sona erdi.

Kongreye AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Orhan Karasayar, Adem Yeşildal, Mehmet Öntürk, Hacı Bayram Türkoğlu, İl Başkanı İbrahim Güler, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve partililer katıldı.