Yüksekovalı öğrenciler sabah namazında buluştu

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Müftülüğü ile imam hatip ortaokulu öğrencileri, "sabah namazında buluşma" programı düzenledi.

Öğrenci, veli ve halkın iştirak ettiği programda, sabah namazından önce Yasin-i Şerif okundu. Sabah namazı kılındıktan sonra ilahi, kaside ve müftünün vermiş olduğu vaazla devam eden programın sonunda misafirlere çorba ikramı yapıldı.

Camiye gelenlere Ahmet Bulut’un "Namazda diriliş" kitabı hediye edildi.

Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Necmettin Bulgan, programın her hafta pazar günü yapılacağını ve tüm halkın davetli olduğunu söyledi.