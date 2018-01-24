Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkâri-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 25 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkâri ve Van İl Jandarma Komutanlıkları ile Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada 25 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Yüksekova ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında ise vücuduna sarılı vaziyette 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ve şahıs gözaltına alındığı belirtildi.