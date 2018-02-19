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Yüksekova’da karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.Yüksekova Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı Araç Sevk ve Bakım amirliği Karla mücadele ekipleri,...

Yüksekova’da karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.Yüksekova Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı Araç Sevk ve Bakım amirliği Karla mücadele ekipleri,...

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:03
Yüksekova’da karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Yüksekova Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı Araç Sevk ve Bakım amirliği Karla mücadele ekipleri, yoğun yaşam alanlarında kar temizleme çalışmalarını bitirdikten sonra, mahallelerde ve ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesinde eş zamanlı olarak kar temizleme çalışması yürüttü. Yapılan çalışmayı Yüksekova Belediyesi Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, Zabıta Müdürü Süleyman Dikçe, Temizlik İşleri Müdürü Hadi Kandaş ve Temizlik Şirketi yetkilisi Ayhan Atsız yerinde takip etti. Kısa bir açıklama yapan Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, "Dün gece aniden başlayan kar yağışı ile birlikte bize verilen talimat doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimizle geceden başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor. Okul, cami ve hastane gibi yoğun yaşam alanları bizim için önceliği olan alanlarıdır. Oraları bitirdikten sonra mahalle ve Cengiz Topel Caddesinde çalışmalarımıza eş zamanlı olarak başladık. söz konusu cadde de iki şeridi kardan tamamen arındırıncaya kadar devam edecektir çalışmalarımız" dedi.
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