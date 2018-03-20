Vali Toprak, Yar ve Akpınar çiftinin nikah şahitliğini yaptı

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, birbirleriyle tanışarak evlenmeye karar veren Gülcan Yar ve Ramazan Akpınar çiftinin nikâh şahitliğini yaptı.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Büro Amiri olarak görev yapan Komiser Gülcan YAR ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ramazan Akpınar için düzenlenen nikâh törenine, Vali Toprak’ın yanı sıra eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile çiftin mesai arkadaşları katıldı.

Hakkâri Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’in kıydığı nikâhın şahitliğini, Vali Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak yaptı. Vali Cüneyit Orhan Toprak, mutlu bir olaya şahitlik ettiklerini ifade ederek, " Türk toplumunun milletimizin temel taşını oluşturan aile kurumunu oluşturmak üzere Gülcan ve Ramazan kardeşimiz anlaşmışlar ve karar vermişler. Bugün de inşallah resmi olarak bunu hayata geçirerek yeni bir aile oluşturuyorlar. İnşallah bu ailede mutluluk dolu huzur dolu bir hayat geçirirler beraber. Allah da nasip ederse tabi ki vatana, millete faydalı evlatlar yetiştirirler. Evlilik içerisinde de ümit ediyorum ki karşılıklı sevgi saygıya dayanan hoşgörüye dayanan birbirlerinin her türlü hatasını her fırsatta görmemeye dayanan bir anlayış içerisinde inşallah uzun yıllar aynı yastıkta kocarlar diyorum. Tekrar tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali Toprak ile eşi Dr. Funda Toprak çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek Cumhuriyet altını hediye edip evlenme cüzdanını gelin Gülcan Yar’a verdi.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’da tebrik ettikleri çifte altın hediye ederek iki cihan saadeti temennisinde bulundular.