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Ütopya Sirki Hakkari’de sahne aldı

Hakkari’de sahne alan Ütopya Sirk gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleşen Ütopya Sirk gösterisine yöre halkı yoğun ilgi gösterdi. Bin 500 kişilik kapalı spor salonunun...

Ütopya Sirki Hakkari’de sahne aldı

Hakkari’de sahne alan Ütopya Sirk gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleşen Ütopya Sirk gösterisine yöre halkı yoğun ilgi gösterdi. Bin 500 kişilik kapalı spor salonunun...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:47
Ütopya Sirki Hakkari’de sahne aldı

Hakkari’de sahne alan Ütopya Sirk gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleşen Ütopya Sirk gösterisine yöre halkı yoğun ilgi gösterdi. Bin 500 kişilik kapalı spor salonunun dolması nedeniyle yüzlerce kişi çocukları ile birlikte dışarıda kaldı. Farklı saatlerde sahne alan 12 kişilik Ütopya Sirki ekibi illüzyon, şovlar, pantomim, palyaço, hulahop çeviren kızlar ve değişik gösteriler sundu. Halkın ilgisi karşısında mutluluklarını belirten Ütopya Sirki yetkilileri, ileriki süreçte Hakkari’ye farklı ekip ve farklı gösterilerle gelmeyi düşündüklerini ifade etti.

Çocuklarıyla birlikte saatlerce dışarıda bekleyen aileler ise bu tür faaliyetlerin Hakkari’de sık sık yapılması talebinde bulundu. Gösteriler karşısında mutluluklarını dile getiren çocuklar da doyasıya eğlendiklerini söyledi.
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