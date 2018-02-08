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Toprağa gömülü anti tank roket başlığı bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü vaziyette çuval içerisinde 1 adet anti tank roket başlığı ve 1 adet anti personel roket başlığı ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce...

Toprağa gömülü anti tank roket başlığı bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü vaziyette çuval içerisinde 1 adet anti tank roket başlığı ve 1 adet anti personel roket başlığı ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce...

08 Şubat 2018 Perşembe 16:57
Toprağa gömülü anti tank roket başlığı bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü vaziyette çuval içerisinde 1 adet anti tank roket başlığı ve 1 adet anti personel roket başlığı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 08.02.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi 23 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir evin yan tarafında toprağa gömülü vaziyette malzemelerin olduğu bilgisi edinilmesi üzerine yapılan incelemede; çuval içerisinde 1 adet anti tank roket başlığı ve 1 adet anti personel roket başlığı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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