Sınırda ‘Kadınlar Günü’ etkinliği

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara gül ve karanfil vererek, yemekte ağırladı.

Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından Kadınlar Günü nedeniyle ilçede bir dizi etkinlik düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Abacı, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Murat Keskin ve beraberindekiler, Cumhuriyet Caddesi üzerinde kadınlara karanfil ve gül dağıtarak günlerini kutladı.

Protokol üyeleri, gül ve karanfil dağıtımının ardından Çukurca Gençlik Merkezinde düzenlenen fotoğraf sergisine katılarak, serginin açılışını yaptılar.

Etkinlikler kapsamında kaymakamlık ve belediye organizesiyle kadınlara yönelik akşam yemeği düzenlendi. Yaklaşık 20 çiftin katıldığı yemekte konuşan Kaymakam Ayca, kadınların hayatımızdaki önemine dikkat çekerek, günlerini tekrar kutladı.

Canlı müzik dinletisinin ardından program sona erdi.