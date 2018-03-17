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Sıcak havanın tadını misket oynayarak çıkardılar

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde sıcak havayı fırsat bulan bazı esnaflar, kendi aralarında misket oynayarak zaman geçirdiler.Birçok bölgede kar yağışı ve soğuk hava dalgası yeniden kendini gösterirken, sınırda yaşayan vatandaşlar ise sıcak...

Sıcak havanın tadını misket oynayarak çıkardılar

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde sıcak havayı fırsat bulan bazı esnaflar, kendi aralarında misket oynayarak zaman geçirdiler.Birçok bölgede kar yağışı ve soğuk hava dalgası yeniden kendini gösterirken, sınırda yaşayan vatandaşlar ise sıcak...

17 Mart 2018 Cumartesi 12:49
Sıcak havanın tadını misket oynayarak çıkardılar

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde sıcak havayı fırsat bulan bazı esnaflar, kendi aralarında misket oynayarak zaman geçirdiler.

Birçok bölgede kar yağışı ve soğuk hava dalgası yeniden kendini gösterirken, sınırda yaşayan vatandaşlar ise sıcak havanın tadını çıkarıyor. Yüksek kesimlerine 30 santimetre karın yağdığı Hakkari il merkezinde soğuk havalar kendini iyice hissettirirken, sınır boylarındaki vatandaşlar ise sıcakların tadını çıkartıyor. Sıcakların her geçen gün arttığı Çukurca ilçesinde bir araya gelen bazı esnaflar, çocukluklarında çok sevdikleri misket oyunu oynayarak zaman geçirdiler. Boş vakitlerinde bir araya gelerek misket oynadıklarını belirten esnaflar, eski günleri yad ettiklerini belirttiler.
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