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Şemdinli’de öğrencilere kitap hediye edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde öğrencilere kitap hediye edildi.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ilçe teşkilatının başlattığı ’Bir Yudum Sevgi Götür Projesi’’kapsamında 6 lise de toplam 200 öğrenciye...

Şemdinli’de öğrencilere kitap hediye edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde öğrencilere kitap hediye edildi.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ilçe teşkilatının başlattığı ’Bir Yudum Sevgi Götür Projesi’’kapsamında 6 lise de toplam 200 öğrenciye...

29 Mart 2018 Perşembe 15:02
Şemdinli’de öğrencilere kitap hediye edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde öğrencilere kitap hediye edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ilçe teşkilatının başlattığı ’Bir Yudum Sevgi Götür Projesi’’kapsamında 6 lise de toplam 200 öğrenciye üniversiteye hazırlık kitap seti hediye edildi. Türkiye Gençlik Vakfı ilçe teşkilatının hazırladığı 15 bin TL karşılığındaki proje ile birlikte Derecik lisesi olmak üzere toplam 6 lisedeki durumu iyi olmayan ve okulda başarılı olan 200 öğrenci üniversiteye hazırlık kitap setine kavuştu. Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Başkanı Haşim Karadeniz yaptığı açıklamada; "Gecen seneden beridir ’Bir Yudum Sevgi Götür Projesi’ kapsamında lise ,ortaokul ve ilkokul olmak üzere 90 okulumuzu gezdik. Öğrencilerle bir araya geldik. Şuan da toplam 6 lisemizden oluşan durumu kötü olan ve okulda başarılı olan 200 öğrenciyle bir araya geldik bunlara üniversiteye hazırlık kitap seti hediye ettik. Bu tür projelerimiz devam edeceğini ifade eden Karadeniz son olarak bu projede bize destek olan İlçe Kaymakamlığımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz dedi.
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