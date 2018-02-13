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Şemdinli polisinden 262 öğrenciye destek

Hakkari’nin Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, öğrencileri okullarında ziyaret ederek bot, mont ve pantolon desteği verdi.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen 495 parçadan oluşan bot, mont ve pantolon,...

Şemdinli polisinden 262 öğrenciye destek

Hakkari’nin Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, öğrencileri okullarında ziyaret ederek bot, mont ve pantolon desteği verdi.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen 495 parçadan oluşan bot, mont ve pantolon,...

13 Şubat 2018 Salı 15:13
Şemdinli polisinden 262 öğrenciye destek

Hakkari’nin Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, öğrencileri okullarında ziyaret ederek bot, mont ve pantolon desteği verdi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen 495 parçadan oluşan bot, mont ve pantolon, ilçe merkezine bağlı Altınsu Atatürk İlk ve Ortaokulu ile Günyazı İlk ve Ortaokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin elinden hediyelerini alan çocukların sevinci yüzlerine yansıdı.

Desteklerinden dolayı polis ağabeylerine teşekkür eden öğrencilerden Medine Giyen, “Emniyet Müdürümüze ve polis ağabeylerimize teşekkür ederiz. Bize getirdikleri botları hep giyeceğiz” dedi.
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