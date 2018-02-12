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Şehit polis memuru törenle memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye atan ekibin bulunduğu aracın zırhlı araca çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Ali Ergün, törenle memleketi Konya’ya uğurlandı.Yüksekova’da yapılan törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak,...

Şehit polis memuru törenle memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye atan ekibin bulunduğu aracın zırhlı araca çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Ali Ergün, törenle memleketi Konya’ya uğurlandı.Yüksekova’da yapılan törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak,...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:29
Şehit polis memuru törenle memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye atan ekibin bulunduğu aracın zırhlı araca çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Ali Ergün, törenle memleketi Konya’ya uğurlandı.

Yüksekova’da yapılan törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Toker, İl Jandarman Komutuna Ferdi Kokmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, İlçe Jandarman Komutanı Ahmet Kurtoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, kurum amirleri ile polisler katıldı. Geçen yıl evlenen ve 7 aylık hamile olan polis memuru Ali Ergün’ün eşini Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak teselli etti.

Yapılan törenin ardından şehit polis memuru Ali Ergün’ün naaşı uçakla memleket Konya’ya gönderildi.
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