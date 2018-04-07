Milletvekili Sula Köseoğlu Çukurca’dan ayrıldı

Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulunan Ak Parti Hakkari koordinatörü AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu ilçeden ayrıldı.

Köseoğlu, beraberinde Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer ile birlikte ilk olarak İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca’yı makamında ziyaret ettiler. Ardından İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız da ziyaret eden Köseoğlu ve beraberindekiler daha sonra Çukurca Devlet Hastanes’ine giderek hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Milletvekili Köseoğlu, İlçe Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer Ak Parti İlçe Başkanı Zeki Derin evinde verilen yemeğe katıldılar. Başkan Derin evinde ağırladığı davetlilere Çukurca’nın meşhur yöresel yemeği ’Tırşik’ ve değişik yemekler ikram etti. Milletvekili Köseoğlu ve beraberindekiler esnaf ziyareti ve muhtarlarla yaptıkları toplantının ardından ilçeden ayrıldı.