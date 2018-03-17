Maç başlamadan taraftar sokağa döküldü

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi her iki takımın taraftarları sokağa çıkarak, dostluk sloganları attı.

Bulvar Caddesi üzerinde toplanan Galatasaray taraftarları, tezahüratlarda bulunarak adete Hakkari kent merkezini inlettiler. Fenerbahçe taraftarları ise, ellerindeki takım bayrakları ile yolun karşı tarafından slogan attılar.

Olası olaylara karşı polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çarşı merkezinde yürüyüşe geçen Galatasaray taraftarları, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Fenerbahçe taraftarları ile karşı karşıya geldiler. Taraftarlar önce birbirleri bakıştılar, sonra da ‘dostluk kazınsın’ delip kardeşlik sloganları attılar.

Maç skoru ne olursa olsun aralarında taşkınlık yapanlara izin vermeyeceğini belirten her iki takımın taraftarları, “Biz kardeşiz, önemli olan dostluğun kazanmasıdır. Biz de ayrımcılık yok” şeklinde konuştular.

Her iki takımın taraftarı; beraber hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra gösterilerine devam ettiler.