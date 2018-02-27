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Hakkari’den Mehmetçiğe destek

Hakkari’deki esnafın Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için topladıkları bir kamyon dolusu malzeme, bölgedeki askeri üs bölgelerine gönderilmek üzere teslim alındı.Hakkari İl Jandarma Komutanlığında malzemelerin teslimi için...

Hakkari’den Mehmetçiğe destek

Hakkari’deki esnafın Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için topladıkları bir kamyon dolusu malzeme, bölgedeki askeri üs bölgelerine gönderilmek üzere teslim alındı.Hakkari İl Jandarma Komutanlığında malzemelerin teslimi için...

27 Şubat 2018 Salı 17:10
Hakkari’den Mehmetçiğe destek

Hakkari’deki esnafın Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için topladıkları bir kamyon dolusu malzeme, bölgedeki askeri üs bölgelerine gönderilmek üzere teslim alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığında malzemelerin teslimi için tören düzenlendi. Burada konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak; esnafın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’deki terör unsurlarını temizlemek üzere yürütmüş oldukları Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik ve polislere destek olmak amacıyla kendi aralarında bir çalışma yaptığını belirterek, “Mehmetçiklerimizle duygu birliği içerisinde olmalarını memnuniyetle karşıladık. Sadece terörist unsurlara karşı bu operasyonun yürütüldüğü ve orada sivil halka karşı çok duyarlı davranılarak bir kişinin dahil burnunun kanamaması için ne kadar özen gösterildiğini halkımız ve buradaki esnaf kardeşimiz değerlendirerek Mehmetçiğimize böyle bir katkıda bulunmak istediklerini bize bildirdiler. Bizim şu anki devlet politikamız, bakanlığımızın görüşleri doğrultusunda bu yardımları oraya göndermemizin mümkün olmadığını kendilerine izah ettik. Fakat yapmış oldukları bu yardımları da, çok içten gelen bu davranışlarını da takdirle karşıladığımız için geri göndermek istemedik. Yine onlar gibi vatan için, vatanın savunması için Hakkarimiz ve ülkemizin güvenliği için görev icra eden üs bölgelerindeki Mehmetçiklerimize bu yardımları teslim etmek üzere kendilerinden almaya karar verdik. Burada komutanlığımıza bu yiyecek, içecek ve giyecek malzemeleri, Hakkarili kardeşlerimizin gönüllerinden gelen hediyelerini komutanlığımıza teslim edeceğiz. Gerek kendileri, gerek biz valilik olarak yapmış olduğumuz ziyaretlerde bunları bir gönül bağı oluşturması manasında, halkımızın onlara verdiği destek ve sevginin bir göstergesi manasında takdim edeceğiz. Ben bu vesile ile bu ince düşüncelerden, bu vatansever düşüncelerinden dolayı Hakkarili esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu katıldı.
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