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Hakkari’de yol çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediye Başkanlığı’nın kentin değişik mahallelerindeki yol stabilize çalışmaları devam ediyor.Kentin birçok noktasında kaçak barakları yıkarak caddeleri güzel bir görünüme kavuşturan belediye ekipleri, diğer taraftan ise birçok...

Hakkari’de yol çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediye Başkanlığı’nın kentin değişik mahallelerindeki yol stabilize çalışmaları devam ediyor.Kentin birçok noktasında kaçak barakları yıkarak caddeleri güzel bir görünüme kavuşturan belediye ekipleri, diğer taraftan ise birçok...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:17
Hakkari’de yol çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediye Başkanlığı’nın kentin değişik mahallelerindeki yol stabilize çalışmaları devam ediyor.

Kentin birçok noktasında kaçak barakları yıkarak caddeleri güzel bir görünüme kavuşturan belediye ekipleri, diğer taraftan ise birçok mahallede yol çalışmaları yapıyor. Pehlivan Mahallesine bağlı cadde ve ara sokakların tamamında yol stabilize çalışması başlatan belediye ekipleri havaların ısınmasıyla da birlikte mahalle yollarının tamamını asfaltlamaya planladığı belirtildi.
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