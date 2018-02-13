Hakkari’de şüpheli poşet alarmı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de polis ekiplerini alarma geçiren ve kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten semaver çıktı.

Bulvar Caddesi Mukaddes Akar Sokağı üzerinde şüpheli bir poşet ihbarı alan polis ekipleri, hemen bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sokak çift taraflı yaya ve araç trafiğine kapatılırken, bölgeye gelen bomba imha uzmanı ise özel kıyafetlerini giyerek müdahale etti. Fünye ile patlatılan şüpheli poşetin içerisinde semaver çıkarken, yol ise tekrar trafiğe açıldı.