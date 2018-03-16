Hakkari’de kısa süreli dolu yağışı

Hakkari’de aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Dün başlayan ve halen devam eden sağanak yağış, yerine soğuk hava ve dolu yağına bıraktı. Kent merkezinde kısa süreli etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışına tutunan bazı vatandaşlar, koşarak belediye başkanlığı hizmet binasına sığınırken, bazıları ise iş yerlerine girmek zorunda kaldı.

Şiddetini bir süre arttıran ve etrafı görünmez bir hale getiren dolu yağışı yüzünden vatandaşlar bir süre iş yerlerinde yağışın durmasını beklediler. Dolu yağışı daha sonra yerini hafif kar yağışına bıraktı.