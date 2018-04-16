Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110596
ALTIN
178.276
DOLAR
4.1084
STERLİN
5.8843
EURO
5.0868

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari il merkezi ve Şemdinli ilçesinde yapılan operasyonlarda sigara, akaryakıt ve av tüfeği ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına...

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari il merkezi ve Şemdinli ilçesinde yapılan operasyonlarda sigara, akaryakıt ve av tüfeği ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:34
Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari il merkezi ve Şemdinli ilçesinde yapılan operasyonlarda sigara, akaryakıt ve av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Yeşilova köyü Beşikağaç mezrasında ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 580 litre mazot, 660 litre gazyağı, 1 adet av tüfeği, 64 adet av tüfeğine ait fişek ve 4 adet Irak menşeli mutfak tüpü ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince merkez Kırıkdağ köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise, bin 147 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÜTSO seçimlerini ’Beyaz Liste’ kazandı
YÜTSO seçimlerini ’Beyaz Liste’ kazandı
Vali Toprak, Kaya ve Noyan çiftinin düğün törenine katıldı
Vali Toprak, Kaya ve Noyan çiftinin düğün törenine katıldı
Engellilerden Müdür Özdemir’e teşekkür plaketi
Engellilerden Müdür Özdemir’e teşekkür plaketi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim