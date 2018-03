Hakkari’de “Hakkari’de Kadın Girişimci Olmak” paneli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu ve Hakkari Üniversite işbirliğiyle “Hakkari’de Kadın Girişimci Olmak” konulu panel düzenlendi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanlığının konferans salonunda “Hakkari’de Kadın Girişimci Olmak” konulu panele Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, HATSO Başkanı Servet Taş, Hakkari Barosu Başkanı Avukat Zeydin Kaya, iş kadınlarından Adana Uğur Yaldız Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda KAGİDER üyesi olan Filiz Yaldız, TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, Hakkari Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Pelin Yoğun, Hakkari Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Ermağan, örnek kadın girişimci Nurgül Koyun ile Hakkarili kadın girişimciler katıldılar.

Panelin açılış konuşmasını yapan HATSO Başkanı Servet Taş, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda önemli mesafeler kat ettiklerine değinerek, “Kadının ilerlemesi, sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu; sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup; politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşıyor. Ayrıca, meslek kuruluşları olarak, kadınların sosyoekonomik hayata aktif katılımlarını desteklemeyi kendimize birincil görev edindik. Bu bağlamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası olarak her zaman kadınlarımızın ticarette ve ekonomide ülkemizin kalkınmasına büyük faydalar sağlayacakları şiarıyla her ilde oda ve borsalarımız bünyesinde kadın girişimcilerimizden oluşan kurullar oluşturduk. Gerek TOBB Başkanımız, gerekse biz oda ve borsa başkanlarımız, kadınlarımızın yaşamın her alanında gösterdikleri çabayı ve emeklerini önemsiyoruz. Bugünkü etkinlikleriyle bizleri bir araya getiren Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımıza ve Hakkari Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama Araştırma Merkezine teşekkürler ederiz” dedi.

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pelin Yoğun’un moderatörlüğünü yaptığı panelde, TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, “Hakkari’de Kadın Girişimci” olmak konusu üzerine geçmişten bugüne kadar olan faaliyetlerini sunum halinde katılımcılara aktardı.

Panele konuk misafir olarak davet edilen Adana Uğur Yaldız Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve KAGİDER üyesi Filiz Yaldız ise, “Yaşamın Her Alanında Kadının Rolü” konusu hakkındaki rol modellik üzerine düşünce ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

“Kadın Girişimcinin Başarı Hikayeleri” üzerine de Hakkari Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Ermağan ve Büşra Moda Dikimevi işletme sahibi Nurgül Koyun, kadın girişimciler olarak başarı öykülerini anlattılar.

Yoğun ilgi gören panel; Başkan Servet Taş’ın Filiz Yaldız’a plaket takdimi ile sona erdi.