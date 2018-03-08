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Hakkari’de gençler arası tiyatro yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Hayallerini Sahneye Taşı” sloganıyla Türkiye genelinde düzenlediği ‘Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması’ Hakkari’de de yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen...

Hakkari’de gençler arası tiyatro yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Hayallerini Sahneye Taşı” sloganıyla Türkiye genelinde düzenlediği ‘Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması’ Hakkari’de de yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen...

08 Mart 2018 Perşembe 14:24
Hakkari’de gençler arası tiyatro yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Hayallerini Sahneye Taşı” sloganıyla Türkiye genelinde düzenlediği ‘Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması’ Hakkari’de de yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışmasının Hakkari etabı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi Tiyatro Salonunda yapıldı. Hakkarili gençlerin kendilerinin yazıp oynadığı tiyatro oyunları, izleyicilere keyifli ve duygulu anlar yaşattı. Gençlerin sergiledikleri oyunların büyük bir beğeni topladığı yarışmada, Hakkari Sanat Topluluğu “Deli Zekalılar" isimli oyunuyla birinci seçilerek mart ayı içerisinde Erzincan’da gerçekleşecek olan bölge finalinde Hakkari’yi temsil etmeye hak kazandı.

Yarışma sonunda bir konuşma yapan Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, gençlik merkezleri olarak kültür havzamızın en temel unsurlarından biri olan tiyatro yarışmaları için bu organizasyonda bir araya gelmenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Güldal, “Hedefimiz, gençlik merkezlerimizi değer üreten mekânlar haline dönüştürmektir. Bu programı bir etkinlik olarak değerlendirelim. Hedefimiz dereceye girmekle beraber keyifli vakit geçirmektir. Tiyatro yarışmalarında birinci de olabiliriz sonuncu da, bunun için üzülmeyelim. Bugün bu salonda birinci seçilerek, bölge ve Türkiye finalinde Hakkari’yi temsil edecek tiyatro ekibi hepimizin ortak değeridir" dedi.

Yarışmada dereceye giren ekiplere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.
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