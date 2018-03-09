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Hakkari’de Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışması’nın Hakkari il birinciliği yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli "Bir Şiir, Bir Nefes" sloganıyla...

Hakkari’de Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışması’nın Hakkari il birinciliği yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli "Bir Şiir, Bir Nefes" sloganıyla...

09 Mart 2018 Cuma 13:52
Hakkari’de Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışması’nın Hakkari il birinciliği yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli "Bir Şiir, Bir Nefes" sloganıyla düzenlenen yarışma, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapıldı. 36 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen şiir okuma yarışması, 14-17 ile 18-25 yaş grubu erkek ve kadın kategorilerinde düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği öğretmenlerin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada; 14-17 yaş kategorisinde kızlardan Meryem Kılıç, 14-17 erkekler de Sedat Işık birinci olurken, 18-25 yaş kategorisinde kızlardan Tuba Moruk, erkeklerden ise Adem Geylan birinci oldu.

İl birincisi olan Hakkarili gençlerin ileriki günlerde Erzincan’da yapılacak olan grup yarışmasında Hakkari’yi temsil edecekleri belirtildi.

Şiir okuma yarışması sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal tarafından verildi.

Yapılan ödül töreni sonunda açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, bir hafta boyunca düzenlenen satranç, bilgi yarışması, tiyatro ve şiir okuma yarışmalarına yoğun ilginin gösterildiğini söyledi. Güldal, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışmasında dereceye giren ve katılım gösteren tüm gençlerimizi tebrik ediyor, farklı kategorilerde birinci olarak ilimizi mart ayı içerisinde Erzincan’da yapılacak bölge yarışmalarında temsil edecek olan birincilerimize şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.
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