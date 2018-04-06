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Hakkari’de dünya masa tenisi etkinliği

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü masa tenisi il temsilciliği tarafından “6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü” coşkuyla kutlandı.Belediye binası önünde düzenlenen “6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü” etkinliklerine Gençlik...

Hakkari’de dünya masa tenisi etkinliği

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü masa tenisi il temsilciliği tarafından “6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü” coşkuyla kutlandı.Belediye binası önünde düzenlenen “6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü” etkinliklerine Gençlik...

06 Nisan 2018 Cuma 16:18
Hakkari’de dünya masa tenisi etkinliği

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü masa tenisi il temsilciliği tarafından “6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü” coşkuyla kutlandı.

Belediye binası önünde düzenlenen “6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü” etkinliklerine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Şube Müdürü Erol Hanlıgil, Masa Tenisi Hakkari İl Temsilcisi Sinan Mühürdaroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açık alana kurulan 5 ayrı masada yaşlı, kadın, çocuk yüzlerce vatandaş ellerine aldıkları raketlerle tenis oynadılar. Burada açıklamalarda bulunan Masa Tenisi Hakkari İl Temsilcisi Sinan Mühürdaroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü masa tenisi il temsilciliği tarafından “Dünya Masa Tenisi Günü”nü coşkuyla kutladıklarını söyledi. Mühürdaroğlu, ”Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde bu etkinlik devam etmektedir. Biz de belediye binası önünde 5 masa kurarak halka açık olarak bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. Bu etkinliğin amacı hem masa tenisini tanıtmak, hem de masa tenisinin 7’den 70’e herkesin oynayabileceği bir spor dalı olduğunu göstermektir. Gün boyu devam eden etkinliğimiz de yaşlısı, genci ve kadınıyla yaklaşık 700 kişi masa tenisi oynadı. Bu etkinlik vesilesiyle masa tenisine büyük destekleri olan kurum müdürümüz Reşit Güldal’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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