Hakkari’de dere yatakları temizleniyor

Hakkari Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dere yatakları temizlenmeye başlandı.

Kent merkezinde büyük bir hizmet atağı başlatan Hakkari Belediye Başkanlığı, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bir taraftan yeni şebeke içme suyu çalışması diğer taraftan ise birçok noktada çalışma başlatan belediye ekipleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte dere yataklarına yönelik temizlik çalışması başlattı.

Berçelan ve Dağgöl mahalleleri arasında geçmekte olan dere yatakları, belediye ekipleri tarafından çöplerden temizlendi. Hakkari Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde genel bir temizlik çalışması başlattıklarını ifade ettiler. Bundan böyle ‘temiz ve yaşanabilir bir Hakkari için el ele’ sloganı ile halkla birlikte bu çalışmaları sürdüreceklerini belirten yetkilileri, Hakkari halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu söylediler.