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Hakkari’de ‘Asfalt 30’ oyunu sahnelendi

Hakkari Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan “Asfalt 30” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma...

Hakkari’de ‘Asfalt 30’ oyunu sahnelendi

Hakkari Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan “Asfalt 30” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma...

23 Mart 2018 Cuma 22:16
Hakkari’de ‘Asfalt 30’ oyunu sahnelendi

Hakkari Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan “Asfalt 30” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bazı kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Senaryosunu Süleyman Seven’in yazdığı, Senar Abi’nin yönettiği ve başrolde Hakkari’nin instagram fenomeni Necdet Akdağ’ın rol aldığı “Asfalt 30” tiyatro oyunu izleyenleri kahkahaya boğdu.

Oyun sonunda sahneye çıkan oyuncular, tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.
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